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إقتصاد

بعد تجنب الضربة الإسرائيلية للمنشآت النفطية الإيرانية.. هذا ما حل بأسعار النفط

Lebanon 24
28-10-2024 | 17:00
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تراجعت أسعار النفط بشكل حاد، اليوم الاثنين، بعد أن تجنبت الضربة التي وجهتها إسرائيل لإيران مطلع الأسبوع المنشآت النفطية والنووية في طهران ولم تتسبب في تعطيل إمدادات الطاقة، الأمر الذي خفف التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط.
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هبطت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الأميركي بأكثر من 6 بالمئة.

وبحلول الساعة 10:22 بتوقيت غرينتش، بلغ سعر خام برنت 71.11 دولارا للبرميل.

وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط 67.31 دولارا للبرميل. (سكاي نيوز) 

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