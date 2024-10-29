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إقتصاد

بتكوين تقترب من اختراق مستويات تاريخية مرتفعة

Lebanon 24
29-10-2024 | 01:06
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شهدت عملة البيتكوين المشفرة ارتفاعا قويا، حيث تجاوز سعرها عتبة الـ 71 ألف دولار، للمرة الأولى منذ يونيو الماضي، وتلقت العملة المشفرة الأشهر والأكبر قيمة في العالم الدعم مع اقتراب الانتخابات الأميركية، وزيادة التدفقات لصناديق المؤشرات المتداولة ETF.
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وارتفعت البتكوين بأكثر من 2 بالمئة ليتم تداولها عند 71147 دولارا اعتبار من الساعة 0334 بتوقيت غرينتش، في حين قفزت عملة الإيثريوم التي تحتل المرتبة الثانية من حيث القيمة حوالي 4 بالمئة.

وينظر البعض إلى البيتكوين على أنها رهان ترامب المزعوم لأن المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب تبنى الأصول الرقمية أثناء الحملة الانتخابية. وتتوقع الأسواق تقدم ترامب في الانتخابات، بينما تظهر استطلاعات الرأي سباقًا متقاربًا بين ترامب والمرشحة الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس.
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