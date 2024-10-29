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إقتصاد

بدعم من خطة أميركا لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي.. ارتفاع في اسعار النفط

Lebanon 24
29-10-2024 | 01:24
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ارتفعت أسعار النفط قليلا، اليوم الثلاثاء، بعد هبوط حاد في الجلسة السابقة بدعم من خطة أميركية لشراء النفط لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي، بينما واصل المستثمرون التركيز على التطورات في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 00:25 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا أو 0.6% إلى 71.86 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 45 سنتا أو 0.7% إلى 67.83 دولار.
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وانخفضت العقود الآجلة للخامين القياسيين 6% أمس الاثنين، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول، بعد عدم مساس الضربة الانتقامية التي شنتها إسرائيل على إيران في مطلع الأسبوع بالبنية التحتية النفطية لطهران.
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