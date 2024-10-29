أسعار الذهب تحوم قرب ذروة قياسية بسبب مخاوف تتعلق بانتخابات أميركا

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وبحلول الساعة 02:26 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2755.42 دولار للأونصة. وسجلت الأسعار أعلى مستوى قياسي لها عند 2758.37 دولار للأونصة، الأربعاء الماضي.



وزادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4% إلى 2768.10 دولار، بحسب "رويترز". ظلت أسعار الذهب قرب مستويات مرتفعة قياسية، اليوم الثلاثاء، بدعم من حالة الغموض المحيطة بالانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، بينما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية مهمة للحصول على مؤشرات على مسار أسعار الفائدة الذي سيتبعه البنك المركزي الأميركي.وبحلول الساعة 02:26 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2755.42 دولار للأونصة. وسجلت الأسعار أعلى مستوى قياسي لها عند 2758.37 دولار للأونصة، الأربعاء الماضي.وزادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4% إلى 2768.10 دولار، بحسب "رويترز".

وقال ييب جون رونغ، خبير استراتيجيات السوق في آي.جي "قد تستمر الفترة التي تسبق الانتخابات الأميركية المقبلة في تقديم قوة دفع لمكانة الذهب كأداة تحوط ضد اضطرابات السوق، بدعم من التراجع المؤقت للدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة الليلة الماضية".



وأضاف "في حين أن البيانات الاقتصادية القوية قد تدعم المزيد من الصبر في عملية التيسير النقدي التي يقوم بها مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي)، فإننا قد نتوقع أن تواصل أسعار الذهب تلقي الدعم مع استقرار توقعات أسعار الفائدة حول مستوى أصغر يبلغ 25 نقطة أساس في تشرين الثاني".



ولم يتبق سوى ثمانية أيام حتى صدور قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة، ومن المتوقع أن تؤثر سلسلة من البيانات والأحداث المهمة على المسار الذي سيتبعه البنك المركزي الأميركي.



وتتضمن البيانات المنظرة هذا الأسبوع بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة المقرر صدورها في الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش، وبيانات التوظيف غداً الأربعاء، ونفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة يوم الخميس، وتقرير الرواتب يوم الجمعة.