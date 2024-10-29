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إقتصاد

بسبب الانتخابات.. واشنطن بوست تخسر 200 ألف مشترك

Lebanon 24
29-10-2024 | 03:33
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ألغى أكثر من 200 ألف شخص اشتراكاتهم في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية منذ أن أعلنت الصحيفة الأسبوع الماضي قرارها بعدم تأييد أي مرشح للرئاسة، حسبما أفادت تقارير إخبارية يوم الاثنين.

وذكر الراديو الوطني العام الأميركي الرقم، نقلا عن "شخصين في الصحيفة على دراية بالأمور الداخلية".
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قرار مكلف ومتأخر
كانت هيئة التحرير في الصحيفة قد أعدت تقريرا لتأييد الديمقراطية كامالا هاريس، ولكنها أعلنت بدلا من ذلك يوم الجمعة الماضي أنها ستترك الأمر للقراء ليقرروا ذلك بأنفسهم. وتسبب توقيت القرار، الذي جاء قبل أقل من أسبوعين من يوم الانتخابات، في طرح تساؤلات بين النقاد حول ما إذا كان مالك الصحيفة ومؤسس أمازون، جيف بيزوس، يخشى من ردة فعل محتملة من المرشح الجمهوري دونالد ترامب حال انتخابه رئيسا.
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