25
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
14
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
المغرب وفرنسا يبرمان اتفاقيات استثمار بأكثر من 10 مليارات دولار
Lebanon 24
29-10-2024
|
05:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
أبرم المغرب وفرنسا عقودا واتفاقيات استثمار بقيمة تناهز 10 مليارات يورو (نحو 10.80 مليار دولار) في حفل ترأسه الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون ليل الاثنين بالرباط، وذلك تأكيدا لطي صفحة التوتر بين البلدين.
Advertisement
وتشمل هذه الاتفاقيات ميادين عدة، بينها النقل السككي، إذ تأكدت مشاركة الشركتين الفرنسيتين "ألستوم "و"إيجيس" في الشطر الثاني للخط الفائق السرعة بين طنجة (شمالا) ومراكش (وسط)، فضلا عن قطاعات الطاقة والهيدروجين الأخضر وصناعة الطائرات، دون الإعلان عن تفاصيل إضافية.
وستفاوض "ألتسوم" الجانب المغربي على تزويده نحو 12 إلى 18 عربة قطار فائق السرعة، وفق ما أفادت مصادر مطلعة على الملف وكالة "فرانس برس".
وكانت فرنسا تأمل في أن تبقى الطرف الرئيس في توسيع خط القطارات السريعة، بعدما حظيت بصفقة شطرها الأول بين طنجة والدار البيضاء (شمال غرب)، الأول في إفريقيا، والذي دشّنه قائدا البلدين في 2018.
ويُنتظر أن تسرّع مشاركة المغرب في تنظيم مونديال 2030 لكرة القدم مع إسبانيا والبرتغال في إنجاز هذا المشروع، وفق وسائل إعلام مغربية.
من جانب آخر وقّع البلدان اتفاقا "لتفعيل عرض المغرب في قطاع الهيدروجين الأخضر" بين شركة "توتال إنجي"والحكومة المغربية. وتراهن الأخيرة على التموقع في السوق الدولية لهذه المادة، وأعلنت الأسبوع الماضي توصلها بـ40 مشروعا ستخضع للانتقاء لاحقا، وجلها في منطقة الصحراء بالجنوب المغربي.
كذلك، أُعلِن عن اتّفاق بين شركة الطيران الفرنسية "سافران" والحكومة المغربيّة لإنشاء "وحدة لصيانة محرّكات الطائرات وإصلاحها"، إذ إنّ المغرب عمل في السنوات الأخيرة على تطوير صناعة أجزاء الطائرات لتنويع صادراته.
وأعلنت شركة الملاحة البحرية الفرنسية "سي إم إي سي جي إم"، الاثنين، إبرام شراكة لاستغلال رصيف الحاويات في ميناء الناظور (شمال شرق)، مناصفة مع شركة مارسا ماروك المغربية لمدة 25 عاما.
شراكة وطيدة استثنائية
وقُبيل توقيع هذه الاتّفاقيات في قاعة بقصر الضيافة في العاصمة، أجرى قائدا البلدين مباحثات ثنائية لدقائق عدّة، تلاها توقيع إعلان مشتركة بإرساء "شراكة وطيدة استثنائية".
وأشار الإعلان المشترك بين قائدي البلدين إلى تطوير مجالات التعاون في ميادين عدّة، بينها الدفاع والأمن والهجرة، والطاقات المتجددة والتعليم والثقافة، بالإضافة إلى مجال الهجرة.
ويشارك في الزيارة ما لا يقل عن تسعة وزراء فرنسيين، فضلا عن رجال أعمال وشخصيات من الأوساط الثقافية الفرنسية المغربية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عاجل.. هذا آخر شرط إسرائيلي لوقف "حرب لبنان"!
Lebanon 24
عاجل.. هذا آخر شرط إسرائيلي لوقف "حرب لبنان"!
14:06 | 2024-10-28
28/10/2024 02:06:08
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى طلاب المدارس الرسمية.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
إلى طلاب المدارس الرسمية.. إليكم هذا الخبر
11:32 | 2024-10-28
28/10/2024 11:32:57
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر مفاجأة عن "حزب الله".. معلومات بارزة عن "جسر عسكري"
Lebanon 24
آخر مفاجأة عن "حزب الله".. معلومات بارزة عن "جسر عسكري"
14:00 | 2024-10-28
28/10/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ من الفضاء.. قرى لبنانية سُوّيت بالأرض!
Lebanon 24
صورٌ من الفضاء.. قرى لبنانية سُوّيت بالأرض!
12:47 | 2024-10-28
28/10/2024 12:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرب تسقط البيوت والذكريات: منزل آل بعلبكي ضحية العدوان في العديسة (صور وفيديو)
Lebanon 24
الحرب تسقط البيوت والذكريات: منزل آل بعلبكي ضحية العدوان في العديسة (صور وفيديو)
10:01 | 2024-10-28
28/10/2024 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
06:41 | 2024-10-29
رجال أعمال يستعدّون لمغادرة بريطانيا.. ما السبب؟
03:33 | 2024-10-29
بسبب الانتخابات.. واشنطن بوست تخسر 200 ألف مشترك
03:06 | 2024-10-29
تراجع في أسعار المحروقات.. ماذا عن قارورة الغاز؟
01:56 | 2024-10-29
أسعار الذهب تحوم قرب ذروة قياسية بسبب مخاوف تتعلق بانتخابات أميركا
01:24 | 2024-10-29
بدعم من خطة أميركا لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي.. ارتفاع في اسعار النفط
01:06 | 2024-10-29
بتكوين تقترب من اختراق مستويات تاريخية مرتفعة
فيديو
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
12:01 | 2024-10-28
29/10/2024 13:48:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الروبوتات تدخل عالم الموسيقى
Lebanon 24
بالفيديو.. الروبوتات تدخل عالم الموسيقى
11:30 | 2024-10-28
29/10/2024 13:48:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ثورة النقل بدأت في الصين.. السيارات الطائرة ستتوفر قريبا وهذه أسعارها (فيديو)
Lebanon 24
ثورة النقل بدأت في الصين.. السيارات الطائرة ستتوفر قريبا وهذه أسعارها (فيديو)
08:52 | 2024-10-28
29/10/2024 13:48:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24