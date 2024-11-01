أسعار الذهب والمعادن النفيسة مستقرة.. إليكم كم سجّلت

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة، إذ لم يشهد تغيرا يذكر خلا التعاملات الآسيوية المبكرة الجمعة، وسط إحجام المستثمرين عن اتخاذ قرارات كبيرة قبل بيانات وظائف أميركية.

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واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2746.09 دولار للأونصة (الأوقية ). وأنهت الأسعار تعاملات أمس الخميس على انخفاض بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2790.15 دولار للأونصة خلال اليوم.وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2755.70 دولار.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 32.65 دولار للأونصة وكذلك استقر البلاتين عند 987.64 دولار.وهبط البلاديوم 0.42 بالمئة إلى 1101.00 دولار، مسجلا أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع. (سكاي نيوز)