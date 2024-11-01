أرقام كبيرة جدًا.. هذه أرباح آبل في 3 أشهر فقط!

Advertisement

وفي الوقت نفسه، ارتفعت إجمالي مبيعات آبل بنسبة 6 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 94.9 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 94.58 مليار دولار وفقا لمجموعة بورصة لندن. ومع ذلك، تراجعت مبيعاتها في الصين بشكل طفيف إلى 15 مليار دولار.وارتفعت مبيعات الربع الرابع من آيفون، المنتج الرئيسي لأبل، 5.5 بالمئة إلى 46.22 مليار دولار، مقارنة بتقديرات المحللين بمبيعات عند 45.47 مليار دولار. وجاءت مبيعات المنتجات الأخرى دون التوقعات.وانتهى الربع الرابع لأبل في 28 أيلول، مما يعني أنه يعكس بضعة أيام فقط من مبيعات سلسلة آيفون 16 التي طرحت للبيع في 20 أيلول.وتراجعت أسهم آبل بنحو 1 بالمئة خلال التداولات بعد ساعات العمل في الولايات المتحدة. (سكاي نيوز)