Advertisement

إقتصاد

بدعم قطاع الطاقة... أسهم أوروبا ارتفعت

Lebanon 24
01-11-2024 | 06:58
A-
A+
Doc-P-1271876-638660630851143833.jpg
Doc-P-1271876-638660630851143833.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعا، بدعم من مكاسب أسهم قطاع الطاقة، لكنها تتجه لتسجيل أسوأ أسبوع لها خلال شهرين.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.4 بالمئة بعدما انخفض بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة الماضية، غير أن المؤشر يتّجه إلى تسجيل انخفاض بنسبة 2.6 بالمئة هذا الأسبوع ليتراجع للأسبوع الثاني على التوالي.
Advertisement

وكان قطاع الطاقة هو الداعم الأكبر للمؤشر بارتفاعه 1.2 بالمئة مع زيادة أسعار النفط على خلفية التقارير التي تفيد بأن إيران تستعد لشن ضربة على إسرائيل من العراق في الأيام المقبلة.

وقفز سهم ريكيت 10.3 بالمئة بعد حكم بعدم المسؤولية لشركة السلع الاستهلاكية في أحدث قضية تتعلق بالحليب الصناعي.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين السويسري ارتفع 0.6 بالمئة في تشرين الاول.

وانخفضت أسهم قطاع السفر 0.3 بالمئة بسبب هبوط سهم لوفتهانزا 1.5 بالمئة بعدما خفض بنك إتش.إس.بي.سي تصنيف السهم. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2024-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:35 | 2024-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:33 | 2024-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:02 | 2024-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2024-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
08:47 | 2024-11-01
08:00 | 2024-11-01
03:35 | 2024-11-01
03:29 | 2024-11-01
01:52 | 2024-11-01
01:27 | 2024-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24