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إقتصاد
بدعم قطاع الطاقة... أسهم أوروبا ارتفعت
Lebanon 24
01-11-2024
|
06:58
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سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعا، بدعم من مكاسب أسهم قطاع الطاقة، لكنها تتجه لتسجيل أسوأ أسبوع لها خلال شهرين.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.4 بالمئة بعدما انخفض بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة الماضية، غير أن المؤشر يتّجه إلى تسجيل انخفاض بنسبة 2.6 بالمئة هذا الأسبوع ليتراجع للأسبوع الثاني على التوالي.
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وكان قطاع الطاقة هو الداعم الأكبر للمؤشر بارتفاعه 1.2 بالمئة مع زيادة أسعار النفط على خلفية التقارير التي تفيد بأن إيران تستعد لشن ضربة على إسرائيل من العراق في الأيام المقبلة.
وقفز سهم ريكيت 10.3 بالمئة بعد حكم بعدم المسؤولية لشركة السلع الاستهلاكية في أحدث قضية تتعلق بالحليب الصناعي.
وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين السويسري ارتفع 0.6 بالمئة في تشرين الاول.
وانخفضت أسهم قطاع السفر 0.3 بالمئة بسبب هبوط سهم لوفتهانزا 1.5 بالمئة بعدما خفض بنك إتش.إس.بي.سي تصنيف السهم. (سكاي نيوز)
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