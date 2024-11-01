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إقتصاد

إستقرار في سعر الدولار

Lebanon 24
01-11-2024 | 08:47
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استقر الدولار مقابل العملات الرئيسية، مع انتظار المستثمرين لتقرير وظائف في الولايات المتحدة للتأكد من مدى متانة الاقتصاد قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، فضلا عن ترقب الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة الأسبوع المقبل.
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وصعد مؤشر الدولار 0.2 بالمئة إلى 104.08.
 
 
وارتفعت العملة الأميركية 3.1 بالمئة الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أيلول 2022 ويبدو أنها ستظل في مستويات مرتفعة في الوقت الحالي. (سكاي نيوز)
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