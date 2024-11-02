24
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
25
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
8
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
وكالة "فيتش" ترفع تصنيف مصر الائتماني إلى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة
Lebanon 24
02-11-2024
|
01:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
رفعت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى منذ عام 2019، في خطوة تمثل دفعة جديدة للاقتصاد المصري.
وقامت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر بمستوى واحد من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك وفقًا لبيان صدر يوم الجمعة، واطلعت عليه "العربية Business".
Advertisement
وتسعى السلطات المصرية، التي وافقت على برنامج موسع مع صندوق النقد الدولي، إلى جذب الاستثمارات وخفض الدعم على الوقود والكهرباء خلال الأشهر الأخيرة في محاولة لضبط الإنفاق.
وقالت الوكالة إن الترقية مدعومة بالتدفقات الأخيرة من الاستثمارات الأجنبية، ولا سيما صفقة رأس الحكمة، التي عززت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي. كما عززت الإصلاحات مثل زيادة مرونة سعر الصرف والسياسات النقدية الأكثر صرامة فيما يتعلق بالمالية الخارجية لمصر، مما زاد الثقة في متانة هذه التعديلات.
وأضافت أن احتياطيات مصر الأجنبية ارتفعت بمقدار 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار، بدعم من صفقة رأس الحكمة وزيادة استثمار غير المقيمين في الدين المحلي. وتساعد هذه الخطوات في تقليل الاعتماد على الدين الخارجي.
وقالت "تعافى صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي إلى ما يقرب من التوازن، من عجز بلغ 17.6 مليار دولار في يناير. ويعكس هذا نحو 24 مليار دولار من العملات الأجنبية الجديدة من صفقة رأس الحكمة، وزيادة تقدر بنحو 17 مليار دولار في حيازات غير المقيمين من الديون المحلية منذ فبراير. وقد تم تحويل الـ 11 مليار دولار المتبقية من استثمارات"رأس الحكمة" إلى ودائع العملة الأجنبية الإماراتية الموجودة لدى البنك المركزي المصري، مما أدى إلى خفض الدين الخارجي.
وقالت إن "التمويل الدولي، مثل قرض صندوق النقد الدولي وقيمته 8 مليارات دولار ودعم الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو، ساعد في تمويل عجز الحساب الجاري في مصر. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار سنويًا خلال السنة المالية 2025 والسنة المالية 2026، مما يعزز مرونة الاقتصاد المصري".
ووفقًا لوكالة فيتش، ساعد الدعم الفني من صندوق النقد الدولي في ضمان سعر صرف أكثر مرونة، مع زيادة أحجام النقد الأجنبي بين البنوك. ويُنظر إلى هذه المرونة على أنها مستدامة في إطار السياسة الحالية.
وعلاوة على ذلك، قالت "فيتش" إن التضخم انخفض من ذروة بلغت 35.7% في فبراير إلى 26.4% في سبتمبر ومن المتوقع أن ينخفض أكثر. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة المرتفعة، مما سيقلل من عبء خدمة الديون الحكومية، وهو عامل حاسم للصحة المالية.
وقد تعززت المالية الخارجية لمصر بفضل الاستثمار الأجنبي في رأس الحكمة، وتدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين، وتمويل المؤسسات المالية الدولية الجديد، بفضل تحسين إعدادات السياسة، بما في ذلك مرونة أكبر في سعر الصرف وتشديد الظروف النقدية. وقد تعافت احتياطيات النقد الأجنبي.
وقالت الوكالة "نحن على ثقة أكبر إلى حد ما في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة سوف تثبت أنها أكثر ديمومة من الماضي. كما انخفضت المخاطر التي تهدد المالية العامة بشكل معتدل من خلال التدابير الرامية إلى الحد من الاستثمار العام خارج الميزانية وتوسيع القاعدة الضريبية، في حين نتوقع انخفاضًا ملحوظًا في عبء الفائدة على الديون المحلية المرتفعة للغاية في مصر"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومة اسرائيلية عن أخطر "نفق لحزب الله".. مفاجأة كبيرة عنه!
Lebanon 24
معلومة اسرائيلية عن أخطر "نفق لحزب الله".. مفاجأة كبيرة عنه!
16:00 | 2024-11-01
01/11/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خسارة موسم الجنوب.. "تنكة الزيت" تدخل مزاد الأسعار
Lebanon 24
بعد خسارة موسم الجنوب.. "تنكة الزيت" تدخل مزاد الأسعار
10:00 | 2024-11-01
01/11/2024 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة انتشرت بقوّة... ما حقيقة دخول الجيش الإسرائيليّ إلى منزل نائب لبنانيّ؟
Lebanon 24
صورة انتشرت بقوّة... ما حقيقة دخول الجيش الإسرائيليّ إلى منزل نائب لبنانيّ؟
09:35 | 2024-11-01
01/11/2024 09:35:59
Lebanon 24
Lebanon 24
المرض انتشر.. فنانة شهيرة تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته (فيديو)
Lebanon 24
المرض انتشر.. فنانة شهيرة تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته (فيديو)
04:50 | 2024-11-01
01/11/2024 04:50:37
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباكات عنيفة في بلدة بقاعية.. إطلاق نار وقذائف
Lebanon 24
اشتباكات عنيفة في بلدة بقاعية.. إطلاق نار وقذائف
15:47 | 2024-11-01
01/11/2024 03:47:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
02:57 | 2024-11-02
العراق يعلن خفض إنتاجه النفطي إلى 3.3 مليون برميل يوميا
00:00 | 2024-11-02
في العام الثاني للحرب.. كم بلغت "ميزانية" إسرائيل لعام 2025؟
17:00 | 2024-11-01
مع خفض تقديرات النمو لعام 2024.. توقعات "سلبية" للاقتصاد الإيطالي
15:00 | 2024-11-01
وزارة الزراعة الأوكرانية تكشف: لهذا السبب إرتفعت صادرات الحبوب
11:11 | 2024-11-01
كيف أثّر تهديد إيران بالردّ على إسرائيل على أسعار النفط؟
08:47 | 2024-11-01
إستقرار في سعر الدولار
فيديو
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
03:12 | 2024-11-01
02/11/2024 10:19:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
Lebanon 24
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
11:35 | 2024-10-30
02/11/2024 10:19:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
12:01 | 2024-10-28
02/11/2024 10:19:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24