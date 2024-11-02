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إقتصاد
العراق يعلن خفض إنتاجه النفطي إلى 3.3 مليون برميل يوميا
Lebanon 24
02-11-2024
|
02:57
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قالت وزارة النفط العراقية، إن العراق خفض إنتاجه النفطي إلى 3.3 مليون برميل يوميا تماشيا مع التزامه بتخفيض الإنتاج ضمن تحالف أوبك+.
وأضافت الوزارة في بيان "سيستمر هذا التخفيض خلال الأشهر المقبلة لضمان بقاء الإنتاج ضمن الحدود المتفق عليها وتعويض الفائض المنتج في الأشهر الماضية".
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وتابعت "يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز التوازن والاستقرار في أسواق النفط العالمية".
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