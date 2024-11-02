العراق يعلن خفض إنتاجه النفطي إلى 3.3 مليون برميل يوميا

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قالت وزارة النفط العراقية، إن العراق خفض إنتاجه النفطي إلى 3.3 مليون برميل يوميا تماشيا مع التزامه بتخفيض الإنتاج ضمن تحالف أوبك+.وأضافت الوزارة في بيان "سيستمر هذا التخفيض خلال الأشهر المقبلة لضمان بقاء الإنتاج ضمن الحدود المتفق عليها وتعويض الفائض المنتج في الأشهر الماضية".وتابعت "يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز التوازن والاستقرار في أسواق النفط العالمية".