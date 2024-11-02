العراق يخفض إنتاجه النفطي إلى 3.3 مليون برميل يوميا التزاما باتفاق "أوبك+"





وأعلنت الوزارة في بيان أمس الجمعة، أن العراق قام بتخفيض إنتاجه وتقليص صادراته النفطية إلى 3.3 مليون برميل يومياً.

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وأضاف البيان، أن "هذا التخفيض سيستمر خلال الأشهر المقبلة لضمان بقاء الإنتاج ضمن الحدود المتفق عليها، وتعويض الفائض المنتج في الأشهر الماضية". جددت وزارة النفط العراقية موقفها بالاستمرار بإجراءات التخفيض الطوعي لإنتاج النفط الخام ضمن تحالف" أوبك+".وأعلنت الوزارة في بيان أمس الجمعة، أن العراق قام بتخفيض إنتاجه وتقليص صادراته النفطية إلى 3.3 مليون برميل يومياً.وأضاف البيان، أن "هذا التخفيض سيستمر خلال الأشهر المقبلة لضمان بقاء الإنتاج ضمن الحدود المتفق عليها، وتعويض الفائض المنتج في الأشهر الماضية".

وأكد البيان أن "هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز التوازن والاستقرار في أسواق النفط العالمية".



ولدى العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية، حاليا القدرة على إنتاج ما يقرب من 5 ملايين برميل يوميا.