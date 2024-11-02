Advertisement

إقتصاد

مصر تسجل زيادة سكانية بواقع مليون نسمة في أقل من 9 أشهر

Lebanon 24
02-11-2024 | 23:00
A-
A+

Doc-P-1272451-638661742635885756.jpg
Doc-P-1272451-638661742635885756.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بلغ عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل (107 ملايين نسمة) اليوم السبت وذلك بعدما سجل (106 ملايين نسمة) في 8/2/2024.
ومع بلوغ عدد السكان (107 ملايين نسمة) تكون قد تحققت زيادة سكانية (الفرق بين عدد المواليد والوفيات) قدرها مليون نسمة خلال 268 يوما 8 أشهر و28 أيام.
Advertisement
ويلاحظ تزايد الفترة الزمنية للوصول إلى 107 ملايينن نسمة لتصبح 268 يوما مقابل 250 يوما خلال المليون السابق و( 245) يوما خلال فترة تحقق المليون الأسبق نظرًا لتراجع متوسط أعداد المواليد اليومية إلى (5385) مولود مقابل (5599) مولود خلال فترة الوصول إلى 106 مليون نسمة و(5683) مولود للوصول إلى 105 مليون نسمة.
وقد بلغ عدد المواليد ( 1.443) مليون خلال الفترة من (8/2/2024 إلى 2/11/2024) بمتوسط (5385 مولود) يوميا و(224 مولود) كل ساعة و(3.7 مولود) في الدقيقة بما يعني متوسط مولود كل 16 ثانية تقريبا. 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
05:00 | 2024-11-03
03:15 | 2024-11-03
23:12 | 2024-11-02
16:00 | 2024-11-02
14:00 | 2024-11-02
13:43 | 2024-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24