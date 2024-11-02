مصر تسجل زيادة سكانية بواقع مليون نسمة في أقل من 9 أشهر

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بلغ عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل (107 ملايين نسمة) اليوم السبت وذلك بعدما سجل (106 ملايين نسمة) في 8/2/2024.ومع بلوغ عدد السكان (107 ملايين نسمة) تكون قد تحققت زيادة سكانية (الفرق بين عدد المواليد والوفيات) قدرها مليون نسمة خلال 268 يوما 8 أشهر و28 أيام.ويلاحظ تزايد الفترة الزمنية للوصول إلى 107 ملايينن نسمة لتصبح 268 يوما مقابل 250 يوما خلال المليون السابق و( 245) يوما خلال فترة تحقق المليون الأسبق نظرًا لتراجع متوسط أعداد المواليد اليومية إلى (5385) مولود مقابل (5599) مولود خلال فترة الوصول إلى 106 مليون نسمة و(5683) مولود للوصول إلى 105 مليون نسمة.وقد بلغ عدد المواليد ( 1.443) مليون خلال الفترة من (8/2/2024 إلى 2/11/2024) بمتوسط (5385 مولود) يوميا و(224 مولود) كل ساعة و(3.7 مولود) في الدقيقة بما يعني متوسط مولود كل 16 ثانية تقريبا.