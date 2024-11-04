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إقتصاد

في إطار رؤية 2030.. السعودية تسجل إنفاقًا قياسيًا

Lebanon 24
04-11-2024 | 23:00
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أظهر بيان لوزارة المالية السعودية عن ميزانية المملكة خلال الربع الثالث، أن إجمالي إنفاق المملكة بلغ 339 مليار ريال (نحو 90.2 مليار دولار)، إذ واصلت السعودية الإنفاق لتلبية متطلبات برنامج رؤية 2030 للتحول الاقتصادي الذي يهدف لتنويع الموارد بعيدا عن الاعتماد الشديد على قطاع النفط.
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وبحسب البيان، الاثنين، فقد بلغ إجمالي إيرادات السعودية 309 مليارات ريال في الربع الثالث من العام، ووصلت الإيرادات النفطية إلى 191 مليار ريال والإيرادات غير النفطية إلى 118 مليار ريال.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال قمة للمستثمرين عقدت في الرياض الأسبوع الماضي إن المملكة تعمل على "مضاعفة الجهود" في عملية الإصلاح الاقتصادي التي تبلغ تكلفتها مليارات الدولارات.

ووفقا للبيانات، سجلت الإيرادات النفطية للسعودية نموا 16 بالمئة في أول 9 أشهر من 2024 على أساس سنوي.

فيما بلغ نمو الإيرادات غير النفطية للسعودية في أول 9 أشهر من العام الحالي 6 بالمئة.

ونمت الإيرادات النفطية للسعودية 16 بالمئة في أول 9 أشهر من العام على أساس سنوي.
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