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إقتصاد

الذهب يستقر وسط ترقب للانتخابات الأميركية واجتماع الفيدرالي

Lebanon 24
04-11-2024 | 23:54
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استقر الذهب في تعاملات الثلاثاء المبكرة، مع امتناع المستثمرين عن المجازفة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية ، فضلا عن ترقب اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
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تحديث الأسعار
وسجل الذهب في المعاملات الفورية 2734.71 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0013 بتوقيت غرينتش بعدما بلغ مستوى قياسيا مرتفعا عند 2790.15 يوم الخميس.

وشهدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تراجعا طفيفا بنسبة 0.1 بالمئة مسجلة 2743.40 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفسية الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 32.36 للأونصة. وخسر البلاتين 0.3 بالمئة أيضا ليسجل 980.81 دولار، كما تراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1071.14 دولار، بحسب بيانات رويترز.
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