21
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
3
o
بشري
17
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
لأول مرة منذ خمس سنوات.. مبيعات النفط الخام الإيراني تنخفض إلى أدنى مستوى
Lebanon 24
05-11-2024
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت مصادر تجارية لوكالة رويترز إن الخصومات على مبيعات النفط الخام الإيراني للصين انخفضت إلى أدنى مستوى في نحو خمس سنوات مع ارتفاع الأسعار بسبب تراجع الصادرات وسط مخاوف من احتمالية أن يؤدي التوتر في الشرق الأوسط لتعطل الإمدادات.
Advertisement
ووصلت الخصومات إلى أدنى مستوى منذ انضمت شركات التكرير الصينية المستقلة إلى قائمة المشترين في أواخر عام 2019 لتملأ فراغا تركته شركات التكرير الحكومية الصينية التي فضلت توخي الحذر من أن تقع تحت طائلة عقوبات أعادت الولايات المتحدة فرضها على إيران قبل ذلك بعام.
ومن شأن ارتفاع الأسعار أو انخفاض تدفقات النفط الإيراني، والتي تشكل عشرة بالمئة من واردات الصين من النفط الخام، أن يزيد الضغط على الإنتاج المنخفض بالفعل في المصافي المستقلة وكذلك الضغط بشكل أكبر على هوامش التكرير الضئيلة وسط تباطؤ الطلب على الوقود في الصين.
وقالت أربعة مصادر مطلعة على معاملات النفط الإيرانية أو مشاركة فيها إن فروق أسعار الخام الإيراني الخفيف تقلصت إلى أقل من أربعة دولارات للبرميل عن خام برنت القياسي العالمي، بينما وصل الخام الإيراني الثقيل إلى أقل بسبعة دولارات عن برنت، بحسب رويترز. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
برفقة زوجها المصرفي في إطلالة نادرة له.. بولا يعقوبيان تحتفل بزفاف إعلامية الـ MTV (صور)
Lebanon 24
برفقة زوجها المصرفي في إطلالة نادرة له.. بولا يعقوبيان تحتفل بزفاف إعلامية الـ MTV (صور)
04:19 | 2024-11-05
05/11/2024 04:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دخوله إلى بلدة في جنوب لبنان... هذا ما فعله الجيش الإسرائيليّ بامرأة مسنّة
Lebanon 24
بعد دخوله إلى بلدة في جنوب لبنان... هذا ما فعله الجيش الإسرائيليّ بامرأة مسنّة
05:35 | 2024-11-05
05/11/2024 05:35:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"أقذر برنامج في العالم".. متسابق يفضح أسرار "قسمة ونصيب" شاهدوا ماذا قال (فيديو)
Lebanon 24
"أقذر برنامج في العالم".. متسابق يفضح أسرار "قسمة ونصيب" شاهدوا ماذا قال (فيديو)
02:30 | 2024-11-05
05/11/2024 02:30:55
Lebanon 24
Lebanon 24
سوسن بدر تكشف اسمها الحقيقي: "ليس شائعًا بين الصعايدة"
Lebanon 24
سوسن بدر تكشف اسمها الحقيقي: "ليس شائعًا بين الصعايدة"
04:21 | 2024-11-05
05/11/2024 04:21:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بغاية الجمال... شاهدوا آخر صورة لطليقة الفنان وائل كفوري
Lebanon 24
بغاية الجمال... شاهدوا آخر صورة لطليقة الفنان وائل كفوري
09:15 | 2024-11-05
05/11/2024 09:15:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
01:00 | 2024-11-06
النفط يتراجع وسط قوة الدولار وترقب نتائج انتخابات أميركا
00:35 | 2024-11-06
البيتكوين تسجل مستوى غير مسبوق وتتجاوز مستويات 75 ألف دولار
00:32 | 2024-11-06
الذهب يهبط مع ترقب المستثمرين نتيجة الانتخابات الأميركية
14:24 | 2024-11-05
مع ترقب نتائج الانتخابات الأميركية.. أسعار الذهب ترتفع
11:58 | 2024-11-05
تراجع كبير في الدولار الأميركي.. كيف أثرت الإنتخابات الأميركية؟
10:43 | 2024-11-05
مصر.. الدولار يقترب من الـ50 جنيه
فيديو
"أقذر برنامج في العالم".. متسابق يفضح أسرار "قسمة ونصيب" شاهدوا ماذا قال (فيديو)
Lebanon 24
"أقذر برنامج في العالم".. متسابق يفضح أسرار "قسمة ونصيب" شاهدوا ماذا قال (فيديو)
02:30 | 2024-11-05
06/11/2024 08:41:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
02:12 | 2024-11-01
06/11/2024 08:41:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
Lebanon 24
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
10:35 | 2024-10-30
06/11/2024 08:41:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24