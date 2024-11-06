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إقتصاد

الذهب يهبط مع ترقب المستثمرين نتيجة الانتخابات الأميركية

Lebanon 24
06-11-2024 | 00:32
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انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، مع إحجام المستثمرين عن تكوين مراكز كبيرة لحين معرفة نتيجة الانتخابات الأميركية، كما ينصب التركيز على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المقبل.

تحديث الأسعار
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انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2738.89 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0051 بتوقيت غرينتش.

وكان الذهب قد بلغ قمة غير مسبوقة عند 2790.15 دولار يوم الخميس الماضي.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2747.80 دولار.
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