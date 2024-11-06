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إقتصاد

النفط يتراجع وسط قوة الدولار وترقب نتائج انتخابات أميركا

Lebanon 24
06-11-2024 | 01:00
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هبطت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة في تعاملات الأربعاء الآسيوية المبكرة، مع تماسك الدولار بفعل رهانات السوق على أن انتخابات الرئاسة الأميركية قد تميل لصالح الجمهوري دونالد ترامب رغم أن السباق لا يزال متقاربا للغاية، فضلا عن ارتفاع مخزونات الخام الأميركية بأكثر من المتوقع.
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تحديث الأسعار
بحلول الساعة 0450 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 90 سنتا بما يعادل 1.2 بالمئة، مسجلة 74.63 دولار للبرميل، في حين خسر الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 82 سنتا أو 1.1 بالمئة مسجلا 71.17 دولار للبرميل.

وقال توني سيكامور، المحلل في آي جي ماركتس لوكالة رويترز "المؤشرات الأولية تميل للجمهوريين، وبينما لا يزال الأمر مبكرا، فإن عائدات السندات الأميركية والدولار في ارتفاع...هذا بدوره يؤثر سلبا على أسعار الخام التي شهدت أداء جيدا في الجلسات القليلة الماضية".
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