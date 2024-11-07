أرقام كبيرة.. هذا ما سجّله الفائض التجاري بين أميركا والصين

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أظهرت بيانات الجمارك الخميس أن الصادرات الصينية قفزت 12.7 بالمئة في تشرين الاول على أساس سنوي من حيث القيمة، بينما تراجعت الواردات 2.3 بالمئة.وتوقع خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته رويترز أن تنمو الصادرات 5.2 بالمئة، ارتفاعا من 2.4 بالمئة في أيلول. كما توقعوا أن تنكمش الواردات 1.5 بالمئة، مقابل نمو 0.3 بالمئة في السابق.والتصدير هو نقطة مضيئة للاقتصاد المتعثر الذي تضرر بسبب ضعف الطلب المحلي وأزمة ديون سوق العقارات.كما أظهرت بيانات الجمارك أن الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة بلغ 33.5 مليار دولار في تشرين الاول، وهو ما يزيد قليلا عن 33.3 مليار دولار في أيلول.وخلال الأشهر العشرة الأولى، بلغ الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة 291.38 مليار دولار. (سكاي نيوز)