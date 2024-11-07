بعد انتهاء الانتخايات الاميركية.. إليكم وضع أسواق النفط

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ارتفعت أسعار النفط قليلا خلال تعاملات الخميس المبكرة، بعد موجة بيع أثارتها الانتخابات الرئاسية الأميركية.وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا أو 0.35 بالمئة إلى 75.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 0125 بتوقيت جرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتا أو 0.22 بالمئة إلى 71.85 دولار، بحسب وكالة رويترز.وأدى انتخاب ترامب في البداية إلى موجة بيع دفعت أسعار النفط إلى الانخفاض بأكثر من دولارين مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ أيلول 2022. (سكاي نيوز)