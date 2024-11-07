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إقتصاد
بعد رحلة الصعود القياسية أسعار الذهب تتراجع.. إليكم كم بلغت
Lebanon 24
07-11-2024
|
02:02
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لامست أسعار الذهب أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع، حيث انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 2656.34 دولار للأونصة (الأوقية )، بعد أن بلغ أدنى مستوى له منذ 15 تشرين الاول في وقت سابق من الجلسة.
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وسجّل الذهب أعلى مستوى قياسي عند 2790.15 دولار الأسبوع الماضي وقفز أكثر من 130 دولار منذ ذلك الحين.
وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.5 في المئة إلى 2663.60 دولار.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 31.03 دولار للأونصة وتراجع البلاتين 0.3 في المئة إلى 983.73 دولار وهبط البلاديوم 0.7 في المئة إلى 1028.25 دولار. وانخفضت المعادن الثلاثة للجلسة الثانية على التوالي. (سكاي نيوز)
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