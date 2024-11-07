بعد رحلة الصعود القياسية أسعار الذهب تتراجع.. إليكم كم بلغت

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لامست أسعار الذهب أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع، حيث انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 2656.34 دولار للأونصة (الأوقية )، بعد أن بلغ أدنى مستوى له منذ 15 تشرين الاول في وقت سابق من الجلسة.وسجّل الذهب أعلى مستوى قياسي عند 2790.15 دولار الأسبوع الماضي وقفز أكثر من 130 دولار منذ ذلك الحين.وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.5 في المئة إلى 2663.60 دولار.