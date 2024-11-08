مع انحسار إعصار "رافائيل".. اسعار النفط إلى انخفاض

تراجعت أسعار النفط قليلا في تعاملات الجمعة المبكرة، مع انحسار خطر تأثير الإعصار رافائيل في خليج المكسيك على إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة بينما تواصل السوق تقييم مدى تأثير سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب على الإمدادات.

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وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا أو 0.3 في المئة إلى 75.37 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتا أو 0.5 في المئة إلى 72.01 دولار.

وارتفع الخامان القياسيان بنحو واحد بالمئة أمس الخميس.



وعلى مدار الأسبوع، من المتوقع أن يرتفع برنت 3.1 في المئة وخام غرب تكساس الوسيط 4.1 في المئة. (سكاي نيوز)