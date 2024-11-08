أسعار الذهب ترتفع.. إليكم كم بلغت

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سجلت أسعار الذهب ارتفاعا في التعاملات الآسيوية الجمعة، حيث ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 2708.89 دولار للأونصة.وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4 في المئة إلى 2716.4 دولار.وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 31.98 دولار للأونصة، فيما صعد البلاتين 0.3 في المئة إلى 1000.35 دولار واستقر البلاديوم عند 1024.40 دولار. (سكاي نيوز)