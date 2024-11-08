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إقتصاد

بنسبة "واحد بالمئة".. خفض توقعات نمو الاقتصاد الإسرائيلي

Lebanon 24
08-11-2024 | 16:00
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خفض بنك "جيه.بي مورغان"، الجمعة، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل للعام 2024 إلى 0.5 بالمئة من واحد بالمئة.

كما قلص البنك تقديراته للنمو الاقتصادي في إسرائيل خلال العام المقبل إلى 3.3 بالمئة من 3.7 بالمئة.
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وقال "جيه.بي مورغان": "بالنظر إلى أن الوضع الأمني لا يزال صعبا بعد فتح الجبهة الشمالية، فقد خفضنا توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع إلى اثنين بالمئة من 2.5 بالمئة".

كما أشار البنك إلى أنه عدل أيضا بالخفض معدل النمو في الربع الثالث.

وتتبادل إسرائيل وحزب الله إطلاق النار منذ أكثر من عام بالتوازي مع الحرب في غزة.

إلا أن التوتر تصاعد منذ أواخر ايلول وشهد تكثيف القوات الإسرائيلية للقصف على جنوب وشرق لبنان وتنفيذ توغلات برية في قرى حدودية. (سكاي نيوز) 
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