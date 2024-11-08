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إقتصاد
تراجع كبير في أسعار النفط.. ما علاقة إعصار رافاييل؟
Lebanon 24
08-11-2024
|
14:46
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تراجعت أسعار النفط ثلاثة بالمئة، الجمعة، مع انحسار المخاوف من تعطل الإمدادات لفترة طويلة جراء الإعصار رافاييل في خليج المكسيك، في حين أخفقت أحدث حزم التحفيز الاقتصادي في الصين في رفع معنويات بعض المتعاملين في مجال النفط.
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وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.86 دولار أو 2.5 بالمئة إلى 73.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 1706 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.07 دولار أو 2.9 بالمئة إلى 70.29 دولار.
وأوقف منتجو الطاقة أكثر من 22 بالمئة من إنتاج النفط في خليج المكسيك بالولايات المتحدة أمس الخميس في إجراء احترازي استعدادا للإعصار رافاييل، مما أدى لرفع أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة.
لكن أحدث التوقعات بشأن مسار الإعصار رافاييل وشدته أدت إلى تقليص المخاطر التي تهدد إنتاج النفط من خليج المكسيك في الولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه، أصيب المستثمرون بالإحباط بعد أن أطلقت الصين حزمة جديدة من تدابير الدعم المالي اليوم الجمعة، إذ أعلنت عن حزمة من شأنها تخفيف ضغوط سداد الديون على السلطات المحلية.
وتلقت أسعار النفط دعما على خلفية توقعات بأن إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب قد تشدد العقوبات على إيران وفنزويلا، وهو ما قد يحد من إمداداتهما للسوق العالمية.
وخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية أمس، وهو ما ساعد في إبقاء الخامين القياسيين على الطريق لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو واحد بالمئة على الرغم من هبوطهما اليوم الجمعة. (سكاي نيوز)
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