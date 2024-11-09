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إقتصاد

الذهب يسجل أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من 5 أشهر

Lebanon 24
09-11-2024 | 03:21
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تراجعت أسعار الذهب، في جلسة يوم الجمعة، وسجلت أكبر انخفاض أسبوعي لها في أكثر من خمسة أشهر متأثرة بارتفاع الدولار بينما يقيم المستثمرون تأثير عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة وتداعيات ذلك على أسعار الفائدة.
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وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.81 بالمئة إلى 2684.77 دولار للأونصة، وتراجع بنحو 1.9 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وارتفع مؤشر الدولار بنحو  0.5 بالمئة مسجلا مكاسب أسبوعية.

وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الخميس، سعر الفائدة 25 نقطة أساس، لكنه أشار إلى نهج حذر تجاه اتخاذ المزيد من إجراءات التيسير النقدي.
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