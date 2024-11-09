رقم قياسي.. "البتكوين" تتجاوز الـ "77 ألف دولار" بعد فوز ترامب

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ويعكس النمو الملحوظ التوجه الكبير نحو الأصول الرقمية منذ فوز الرئيس دونالد ترمب الذي يدعم العملات الرقمية بانتخابات الرئاسة الأميركية.وفي وقت سابق، تحدثت "بلومبرغ" عن الخاسر والمستفيد الأكبرين في عالم الأصول الرقمية في حال فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في سباق الرئاسة الأميركية.