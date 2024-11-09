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إقتصاد

رقم قياسي.. "البتكوين" تتجاوز الـ "77 ألف دولار" بعد فوز ترامب

Lebanon 24
09-11-2024 | 23:00
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واصلت عملة البتكوين الصعود اليوم الجمعة ووصلت إلى مستويات قياسية وتجاوزت حاجز الـ77 ألف دولار.

ويعكس النمو الملحوظ التوجه الكبير نحو الأصول الرقمية منذ فوز الرئيس دونالد ترمب الذي يدعم العملات الرقمية بانتخابات الرئاسة الأميركية.
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وفي وقت سابق، تحدثت "بلومبرغ" عن الخاسر والمستفيد الأكبرين في عالم الأصول الرقمية في حال فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في سباق الرئاسة الأميركية.
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