لأول مرة.. سعر عملة "بيتكوين" يتجاوز 80 ألف دولار

تجاوز سعر عملة "بيتكوين" مستوى 80 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها، وسط تفاؤل بفوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية والذي تعهد بدعم قطاع الأصول الرقمية.



وبحسب بيانات السوق، فقد واصلت أكبر عملة مشفرة مكاسبها، اليوم الأحد، وحلقت إلى مستوى 80,092 دولار، وهو مستوى غير مسبوق. (سكاي نيوز عربية)

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