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إقتصاد

اقتصاد دبي ينمو 3.3%

Lebanon 24
10-11-2024 | 09:08
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نما الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي بنسبة 3.3 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري، على أساس سنوي، مدفوعا بشكل أساسي بالنمو في قطاعات الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والسياحة.

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، إن دبي تواصل تحقيق قفزات اقتصادية نوعية، سعيا لتحقيق مستهدفات "خطة دبي 2033"، بما فيها أجندة دبي الاقتصادية D33 وأجندة دبي الاجتماعية 33، وصولاً إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر المقبلة وتعزيز موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم. (سكاي نيوز)
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