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إقتصاد

شركات أجنبية تسحب مزيداً من الأموال من اقتصاد الصين

Lebanon 24
10-11-2024 | 14:00
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سحبت الشركات الأجنبية مزيداً من الأموال من الصين خلال الربع الماضي، في مؤشر على أن بعض المستثمرين لا يزالون متشائمين حتى مع طرح بكين لتدابير التحفيز التي تهدف إلى استقرار النمو.

وانخفضت التزامات الاستثمار المباشر للصين في ميزان مدفوعاتها بمقدار 8.1 مليار دولار في الربع الثالث، وفقاً لبيانات إدارة الدولة للنقد الأجنبي الصادرة في وقت متأخر من يوم الجمعة.
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وانخفض المؤشر، الذي يقيس الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين، بنحو 13 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

وانخفض الاستثمار الأجنبي في الصين خلال السنوات الثلاث الماضية بعد أن سجل رقماً قياسياً في عام 2021، بسبب التوترات الجيوسياسية والتشاؤم حيال ثاني أكبر اقتصاد في العالم والمنافسة الأقوى من الشركات المحلية الصينية في قطاعات مثل صناعة السيارات.
 
وإذا استمر الانخفاض لبقية العام، فسيكون هذا أول تدفق صافي سنوي للاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 1990 على الأقل، عندما تبدأ البيانات القابلة للمقارنة. (بلومبرغ)

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