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إقتصاد

تراجع في اسعار النفط.. هذا ما سجله اليوم

Lebanon 24
11-11-2024 | 01:11
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واصلت أسعار النفط انخفاضها، اليوم الاثنين، مع انحسار خطر تعطل الإمدادات بسبب عاصفة أميركية وبعد أن خيبت خطة التحفيز الصينية آمال المستثمرين الساعين لنمو الطلب على الوقود في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.
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وبحلول الساعة 01:04 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 19 سنتا أو 0.3% إلى 73.68 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 19 سنتا أو 0.3% إلى 70.13 دولار للبرميل، نقلاً عن وكالة "رويترز".

وانخفض كلا المؤشرين القياسيين بأكثر من 2% يوم الجمعة الماضي.
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