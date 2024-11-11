لأول مرة.. سعر "بيتكوين" يتجاوز 81 ألف دولار

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تجاوز سعر عملة بيتكوين مستوى 81 ألف دولار لأول مرة، بدعم من تبني الرئيس المنتخب دونالد ترامب للأصول الرقمية ودخول مشرعين مؤيدين للعملات المشفرة إلى الكونغرس.وتعهد ترامب خلال حملته الانتخابية بوضع الولايات المتحدة في مركز صناعة الأصول الرقمية، بما في ذلك إنشاء مخزون استراتيجي من "بيتكوين"، وتعيين منظمين للأصول الرقمية.ومنذ بداية العام الحالي ارتفعت "بيتكوين" بأكثر من 90%، بمساعدة الطلب القوي على صناديق الاستثمار المتداولة الأميركية - ETF'S وخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.