بسبب الأزمة الماليّة... مطالبات بتخلي مجلس إدارة "فولكسفاغن" عن جزء من أجورهم

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طالبت كريستيانه بينر رئيسة نقابة "آي جي ميتال" أكبر نقابة عمالية في ألمانيا، مجلس إدارة مجموعة "فولكسفاغن" الألمانية للسيارات بالتنازل عن جزء من أجورهم في ضوء الأزمة التي تمرّ بها المجموعة.وقالت بينر في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية: "ما ينقصنا هو العروض من الإدارة. إذا أراد مجلس الإدارة تنفيذ تخفيضات في الأجور، فيمكنه أن يتقدم كقدوة جيّدة في ذلك".وأكدت بينر ضرورة أن يكون هناك استراتيجية للمستقبل، وقالت: "تطوير هذه الاستراتيجية مهمة القيادة"، مضيفة أن تأمين فرص العمل لن يكون ذا فائدة كبيرة إذا لم يتم ذكر كيف سيُجرى استخدام المصانع لأقصى طاقتها في المستقبل وكيف سيُجرى علاج المشكلات الهيكلية. (سكاي نيوز)