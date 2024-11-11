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إقتصاد

إنخفاض كبير في أسعار النفط.. ما السبب؟

Lebanon 24
11-11-2024 | 16:00
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تراجعت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمئة، الاثنين، بعد أن خيبت خطة التحفيز الصينية آمال المستثمرين الذين يتطلعون لنمو الطلب على الوقود في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، وذلك إلى جانب ارتفاع الدولار.
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بحلول الساعة 14:44 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.83 دولار بما يعادل 2.48 بالمئة إلى 72.04 دولارا للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.91 دولار أو 2.71 بالمئة إلى 68.47 دولارا للبرميل. (سكاي نيوز)
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