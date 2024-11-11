إنخفاض كبير في أسعار النفط.. ما السبب؟

Advertisement

بحلول الساعة 14:44 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.83 دولار بما يعادل 2.48 بالمئة إلى 72.04 دولارا للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.91 دولار أو 2.71 بالمئة إلى 68.47 دولارا للبرميل. (سكاي نيوز)