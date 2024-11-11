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إقتصاد
مبلغ ضخم.. كم أنفقت إسرائيل على حربها في لبنان وغزة؟
Lebanon 24
11-11-2024
|
23:00
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كشفت وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الاثنين، عن الإنفاق على الحروب الدائرة مع كل من حركة حماس في غزة وحزب الله منذ تشرين الأول من العام الماضي، الذي تجاوز 106 مليارات شيكل (28.4 مليار دولار).
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وأضافت أن عجز الميزانية بلغ 11.2 مليار شيكل في تشرين الأول.
وانخفض العجز في الأشهر الاثني عشر حتى تشرين الأول إلى 7.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، من 8.5 بالمئة في الأشهر الاثني عشر حتى ايلول.
وقالت الوزارة إنه على الرغم من الانخفاض، فإن العجز سيتجاوز 6.6 بالمئة في 2024. (سكاي نيوز)
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