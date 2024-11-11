مبلغ ضخم.. كم أنفقت إسرائيل على حربها في لبنان وغزة؟

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وأضافت أن عجز الميزانية بلغ 11.2 مليار شيكل في تشرين الأول.وانخفض العجز في الأشهر الاثني عشر حتى تشرين الأول إلى 7.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، من 8.5 بالمئة في الأشهر الاثني عشر حتى ايلول.وقالت الوزارة إنه على الرغم من الانخفاض، فإن العجز سيتجاوز 6.6 بالمئة في 2024. (سكاي نيوز)