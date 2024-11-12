بعد هبوطها بفعل خطة التحفيز الصينية.. استقرار في اسعار النفط

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لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، في انتظار تقرير أوبك الشهري بعد أن أدت خطة التحفيز الصينية ومخاوف بشأن فائض المعروض إلى صدمة بالأسواق في الجلسات السابقة.بحلول الساعة 01:58 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا إلى 71.82 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3 سنتات إلى 68.07 دولار.وانخفض الخامان بأكثر من 5% خلال الجلستين السابقتين.