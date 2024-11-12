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إقتصاد

أسهم أوروبا تتراجع... ما علاقة فوز ترامب؟

Lebanon 24
12-11-2024 | 06:16
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انخفضت الأسهم الأوروبية في تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط خسائر على صعيد عدة قطاعات في وقت تعكف فيه الأسواق على تقييم تداعيات السياسات المتوقعة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، فيما فاقمت الأرباح الضعيفة لعدد من الشركات من الخسائر.
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وتراجع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.9 بالمئة، وكان قطاع المواد الكيميائية من بين أكبر الخاسرين إذ انخفض 1.4 بالمئة.

وفقد مؤشر الموارد الأساسية 1.5 بالمئة مع انخفاض معظم أسعار المعادن، في حين انخفض مؤشر السلع الشخصية والمنزلية، الذي يضم شركات فاخرة ثقيلة الوزن تتأثر بالطلب من الصين، 1.3 بالمئة. (سكاي نيوز)
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