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إقتصاد

إرتفاع أسعار النفط بشكل طفيف

Lebanon 24
12-11-2024 | 10:34
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سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا اليوم الثلاثاء، متعافية من تراجع بنسبة 5 بالمئة خلال الجلستين السابقتين في ظل تقييم المستثمرين لأحدث تعديل بالخفض في توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بشأن الطلب على النفط وكذلك وسط خيبة أمل السوق إزاء أحدث خطة صينية لتحفيز الاقتصاد.
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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 72.02 دولارا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي 16 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 68.20 دولار. (سكاي نيوز)

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