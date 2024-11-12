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إقتصاد

لأوّل مرة منذ سنة.. اليورو عند أدنى مستوياته أمام الدولار

Lebanon 24
12-11-2024 | 15:45
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تراجعت العملة الأوروبية الموحدة أمام الدولار خلال تعاملات الثلاثاء، في ظل حالة من التخبط تعيشها القارة العجوز، بضغط من سياسات دونالد ترامب الجمركية المتوقعة، فضلًا عن ضبابية المشهد السياسي داخل ألمانيا.
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وانخفض اليورو أمام العملة الأميركية بنسبة 0.4% إلى 1.061 دولار، لتقترب من أدنى مستوياتها في اثني عشر شهرًا. (البورصة)
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