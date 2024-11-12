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إقتصاد

أوبك تخفض تقديراتها لنمو الطلب على النفط في العامين المقبلين

Lebanon 24
12-11-2024 | 23:00
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عدلت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" من توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بالخفض خلال العامين الجاري والقادم.

وخفضت "أوبك" في تقريرها لشهر تشرين الثاني الجاري من توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام 2024 بمقدار 107 ألف برميل يوميا، إلى 1.8 مليون برميل يوميا.
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كما خفضت "أوبك" من توقعات نمو الطلب العالمي على النفط خلال العام 2025 بالخفض بمقدار 103 آلاف برميل يوميا إلى 1.5 مليون برميل يوميا.

وقال التقرير إن التعديل في التوقعات بالخفض جاء بعد مراجعة البيانات الفصلية للأشهر التسعة الماضية من العام الجاري.(سكاي نيوز) 
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