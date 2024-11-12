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إقتصاد
وسط توقعات بشح المعروض في الأمد القريب.. النفط يقلص خسائره
Lebanon 24
12-11-2024
|
23:47
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ارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم الأربعاء مع مؤشرات على شح الإمدادات في الأمد القريب لكنها ظلت قرب أدنى مستوياتها في أسبوعين بعد يوم من خفض أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عامي 2024 و2025.
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وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.18% إلى 72.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:05 بتوقيت غرينتش، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا أو 0.19% إلى 68.25 دولار.
وقال محللون لدى إيه.إن.زد في مذكرة "ارتفعت أسعار النفط الخام قليلا إذ فاق تأثير شح المعروض في السوق الفعلية مخاوف هبوط الطلب، وفق "رويترز".
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