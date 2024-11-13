Advertisement

إقتصاد

تعادل الناتج المحلي للوكسمبورغ.. فجوة كبيرة للثروة بين ماسك وبيزوس

Lebanon 24
13-11-2024 | 02:19
A-
A+
Doc-P-1277605-638670865210175841.jpg
Doc-P-1277605-638670865210175841.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ازدادت ثروة رجال الأعمال الأميركي، والوزير الجديد المعين في إدارة دونالد ترامب المقبلة بشكل كبير مؤخرا، واتسعت الفجوة بينه وبين جيف بيزوس، ثاني أغنى رجل على وجه الأرض، بشكل كبير.

ليس هذا فحسب، بل أصبح فرق الثروة بين إيلون ماسك وبيزوس يعادل الناتج المحلي الإجمالي لدولة لوكسمبورغ.
Advertisement


وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، فإن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا أغنى بحوالي 84 مليار دولار من جيف بيزوس، مؤسسأمازون ومنافسه اللدود، الذي تقدر ثروته الصافية بنحو 230 مليار دولار.
وارتفعت أسعار أسهم شركة تسلا بشكل كبير بعد فوز ترامب المدعوم من ماسك بالانتخابات الرئاسية الأميركية، مما أدى إلى ارتفاع القيمة السوقية لشركة صناعة السيارات الكهربائية إلى أكثر من تريليون دولار لأول مرة منذ عام 2022.

وبفضل الارتفاع الهائل في أسهم الشركة، ارتفعت القيمة الصافية الشخصية للرئيس التنفيذي إيلون ماسك إلى ما يزيد على 300 مليار دولار، مما جعله أول شخص على هذا الكوكب يحقق هذا الإنجاز.
يأتي هذا في وقت أعلن فيه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أن ماسك سيتولى قيادة وزارة الكفاءة الحكومية، مع المرشح الرئاسي الجمهوري السابق فيفيك راماسوامي.

وقال ترامب في بيان عبر منصته "تروث سوشال" إن ماسك وراماسوامي "سيمهدان الطريق لإدارتي لتفكيك البيروقراطية الحكومية، وتقليص اللوائح الزائدة، وقطع النفقات المهدورة، وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية".

ويعتبر ماسك، مؤسس شركتي تسلا وسبيس إكس ومالك منصة "إكس"، من أكبر المتبرعين لحملة ترامب الرئاسية.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
01:00 | 2024-11-13
00:09 | 2024-11-13
23:47 | 2024-11-12
23:00 | 2024-11-12
15:45 | 2024-11-12
13:24 | 2024-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24