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إقتصاد

في الربع الثاني من العام 2024... 24.9 مليار دولار حجم تمويل الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
13-11-2024 | 10:14
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أطلقت شركة "القابضة" و"إيكنوميست إمباكت" تقريراً بعنوان "الخوارزميات مقابل التطبيقات: منظور الاستثمار في الذكاء الاصطناعي".

ويسلط التقرير الضوء على العوامل الرئيسية المؤثرة في قرارات الاستثمار باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويتضمن رؤى من مديرين تنفيذيين مراقبين لعلاقات المستثمرين.
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وذكر التقرير أن تمويل الذكاء الاصطناعي العالمي قد شهد انتعاشًا في الربع الثاني من عام 2024، حيث ارتفع إلى 24.9 مليار دولار، من 13.3 مليار دولار أميركي في الربع الأول.

ومن المقرر أن يتجاوز حجم التمويل في عام 2024 ما تم تسجيله من تمويل لقطاع الذكاء الاصطناعي خلال عام 2023. (سكاي نيوز)
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