لأول مرّة على الإطلاق.. بيتكوين تتجاوز 90 ألف دولار

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تجاوزت عملة بتكوين مستوى 90 ألف دولار، الأربعاء، إذ لم تظهر أي علامة على تباطؤ صعودها المستمر وسط توقعات بأن تكون إدارة دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة مؤيدة للعملات المشفرة.وأصبحت أكبر عملة مشفرة في العالم واحدة من أكثر العملات ارتفاعا في الأسبوع منذ الانتخابات، فلامست 91110 دولارات، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.وفي أحدث تداولات، قفزت 2.4 بالمئة إلى 90432 دولارا. (سكاي نيوز)