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إقتصاد

تضخم أميركا يسجل ارتفاعًا لأول مرة منذ 7 أشهر.. ما السبب؟

Lebanon 24
13-11-2024 | 14:00
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ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 2.6 بالمئة في تشرين الأول الماضي، بما يتفق مع التوقعات، بعد أن ارتفع بنسبة 2.4 بالمئة في ايلول.

وهذا أول ارتفاع للتضخم السنوي في أميركا في نحو 7 أشهر، وهو ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بوتيرة أقل العام المقبل.
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وقالت وزارة العمل الأميركية، اليوم، إن مؤشر أسعار المستهلك الشهري ارتفع 0.2 بالمئة للشهر الرابع على التوالي. 

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر 0.2 بالمئة على أساس شهري و2.6 بالمئة على أساس سنوي.

وساعد الإحباط الناجم عن التضخم في دفع المرشح الجمهوري دونالد ترامب إلى الفوز في الانتخابات الرئاسية الأسبوع الماضي، حيث هزم مرشحة الحزب الديمقراطي ونائبة الرئيس كامالا هاريس. (سكاي نيوز) 
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