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إقتصاد

بعد بيانات التضخم.. الدولار يتراجع وسط توقعات بخفض الفائدة

Lebanon 24
13-11-2024 | 16:00
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تراجع الدولار، اليوم الأربعاء، عن أعلى مستوى في الأشهر الستة والنصف الماضية مقابل العملات الرئيسية بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم في الولايات المتحدة ارتفع في تشرين الأوّل بما يتماشى مع التوقعات، ما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيواصل خفض أسعار الفائدة. (سكاي نيوز) 
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