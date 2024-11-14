انخفاض جماعي في أسعار الذهب والمعادن النفيسة.. إليكم كم أصبحت الأسعار

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واصلت أسعار الذهب انخفاضها المستمر منذ أربعة أيام، متأثرة بالارتفاع الحاد في الدولار، رغم أن بيانات التضخم الأميركية دعّمت توقعات خفض آخر لأسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل.وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2559.39 دولار للأونصة. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9 إلى 2564.00 دولارا.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 30.05 دولار للأونصة وهو أدنى مستوى لها منذ 19 أيلول. وهبط البلاتين 0.5 بالمئة إلى 933.10 دولار. ونزل البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 925.75 دولار. (سكاي نيوز)