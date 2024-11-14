مع ارتفاع الدولار.. أسعار النحاس تنخفض

تراجع النحاس إلى ما دون 9 آلاف دولار للطن للمرة الأولى منذ شهرين مع استمرار ارتفاع الدولار الأميركي عقب انتخابات الرئاسة الأميركية.



وهبطت العقود المستقبلية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنحو 7% منذ إغلاق الخميس الماضي، حيث أسفر انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية عن ارتفاع الدولار الأميركي، ويراهن المتداولون على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيحافظ على سياسة نقدية متشددة لمدة أطول.

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وانخفض النحاس 1.3% في بورصة لندن للمعادن مسجلاً 8932 دولاراً للطن في تمام الساعة 10:43 صباحاً بتوقيت سنغافورة. كما تراجعت معظم المعادن الأخرى، إذ انخفض الزنك 1.8% والألمنيوم 0.7%. وتراجعت العقود المستقبلية أيضاً لخام الحديد 1.2% لتسجل 99.40 دولاراً للطن في سنغافورة. كما انخفضت العقود في داليان أيضاً، إلى جانب العقود المستقبلية للصلب في شنغهاي. (بلومبرغ)