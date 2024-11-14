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إقتصاد
البيتكوين يكسّر الأرقام القياسية.. هل سيصل إلى حاجز 100 ألف دولار؟
Lebanon 24
14-11-2024
|
04:04
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قفزت البيتكوين إلى ما فوق 93,000 دولار لفترة وجيزة خلال الساعات القليلة الماضية من تعاملات يوم الخميس، وسط توقعات بمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما يمثل دعمًا جديدًا للأسعار بجانب موقف الرئيس المنتخب دونالد ترامب المؤيد للعملات الرقمية.
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وارتفع الأصل الرقمي الشهير بنسبة تقترب من 6% إلى مستوى قياسي بلغ 93,318 دولارا، ولكنه فشل في الحفاظ على هذا الارتفاع، حيث قلص مكاسبه الآن ليسجل زيادة بنسبة 5% في الـ 24 ساعة الأخيرة إلى 91 ألف دولار.
من ناحية أخرى، قفزت إيثريوم، ثاني أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية بعد البيتكوين، بنسبة 1.2% إلى 3212 دولارا.
وارتفعت بينانس كوين بحوالي 6% إلى 648 دولار، فيما صعدت سولانا بنحو 6.3% إلى 219 دولارا.
ويحاول المضاربون التنبؤ بما إذا كان الدعم الخطابي الذي يقدمه ترامب للأصول الرقمية سيستمر في دفع البيتكوين إلى أعلى، مما قد يمهد الطريق للوصول إلى 100,000 دولار، أو إذا كان سيؤدي إلى موجة من جني الأرباح بعد ارتفاع بنسبة 34% منذ الانتخابات الأمريكية في 5 تشرين الثاني.
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